Tchad : des kits alimentaires distribués aux personnes vulnérables

Cette initiative a été organisée le 27 mars 2023 dans le quartier Chigal Fakhara, dans le 6ème arrondissement de la ville. Le don était composé de denrées telles que du sucre, des haricots, de l'huile, des dattes et bien d'autres produits alimentaires.



Le président de l'association, Abakar Kabouche, a déclaré que son organisation n'a pas seulement pour but de promouvoir la paix et la coexistence pacifique, mais qu'elle s'implique également dans le domaine social. Cette action a été organisée pour permettre aux personnes démunies de vivre le mois béni dans la joie.



Abakar Kabouche a souligné que ce geste modeste soulagera quelque peu la souffrance des bénéficiaires. Il a également précisé que d'autres activités de ce genre seront organisées dans les jours à venir pour distribuer des vêtements et des habits aux enfants, aux femmes et aux hommes. Abakar Kabouche a remercié tous ceux et celles qui ont contribué positivement à cette action et les a encouragés à soutenir l'association pour qu'elle puisse poursuivre sa mission.



Les bénéficiaires du don ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers l'association Toumaï Abéché info pour avoir pensé à eux.