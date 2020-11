Tchad : des kits scolaires aux élèves du canton Tilo, au Logone Occidental

L'association des ressortissants du canton Tilo (ARCT) a organisé le 16 novembre, dans la cour de l'école officielle de Tilo, une cérémonie de remise des kits scolaires aux élèves de ladite école.



Le don est constitué de 40 kits scolaires offerts par la Fondation Grand Coeur, et des fournitures scolaires offertes par la secrétaire d'État aux Finances et au Budget, par ailleurs présidente d'honneur de l'ARCT, Mme. Ndolénodji Naïnmbaye Alixe . Il a été remis par la représentante de la présidente d'honneur de l'ARCT.



Les élèves, par la voix d'un de leur, ont exprimé leur gratitude à la Fondation Grand Cœur et à la présidente d'honneur de l'ARCT pour cet important don.



Les donateurs n'en sont pas à leurs premières actions en faveur de la population du canton Tilo. Par le passé, le canton a bénéficié de deux moulins, d’un tracteur, de trois motopompes, trois portes-tout, un kit de panneaux solaires, 24 arrosoirs, trois brouettes, des pioches, pelles et sceaux.