Tchad : des kits scolaires offerts à des enfants orphelins de SOS Village

L'Union nationale des jeunes cadres pour la concertation et la cohabitation pacifique (UNJCP) a remis mardi des kits scolaires aux enfants orphelins, abandonnés et vulnérables de SOS Village d'enfants, au quartier Amtoukoui, dans la commune du 7e arrondissement de N'Djamena.



Ce don de l'association vise à appuyer les efforts du gouvernement et des partenaires techniques et financiers en vue de renforcer l'éducation des enfants orphelins et vulnérables du Tchad.



Au total, plus de 200 enfants ont bénéficié de ces dons composés des cahiers, stylos et crayons. Des boîtes des craies et 200 masques ont également été remises. Ils sont destinés aux enseignants et personnel administratif.



Le coordonnateur de l'UNJCP, Sidick Sougui Lony, a déclaré que parmi les objectifs principaux de l'association figure celui d'apporter une assistance sociale aux personnes en état de détresse, mais aussi d'aider les personnes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants orphelins, démunis et abandonnés.



"Aujourd'hui, dans le cadre de notre plan d'aide scolaire et de renforcement de la capacité éducative de notre pays, nous avons pris l'initiative de venir assister volontairement, avec le peu que nous possédons en main, ces enfants", ajoute Sidick Sougui Lony.



Il lance un vibrant appel à l'endroit du gouvernement et aux partenaires techniques et financiers afin de continuer à souvenir l'éducation des enfants orphelins et vulnérables car "donner un stylo à un enfant, c'est une manière de contribuer à l'émergence d'un Tchad paisible et prospère",dit-il.



Le coordonnateur à l'éducation de SOS Village d'enfants, Djimotombaye Djimasdongarte, a affirmé : "ce n'est pas la première fois que cette association nous assiste à travers ses gestes louables en faveur des enfants. Nous tenons à la remercier du fond de notre coeur".