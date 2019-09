Tchad : des lauréats primés à un concours de mathématiques

Le complexe scolaire Etoile Polaire a organisé ce mardi 3 septembre, au Palais de 15 janvier, une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de mathématiques. L'évènement a été placé sous le haut patronage de la Présidence de la République.



L'établissement scolaire a décidé d'organiser chaque année, depuis 2017, un concours national en mathématiques dénommé "Prix Gauss en mathématiques du lycée Etoile Polaire". L'initiative vise à redonner de la dynamique aux sciences mathématiques suite à la chute vertigineuse du nombre de candidats que subit la filière scientifique ces dernières années.



La troisième édition de ce concours, ouverte à tous les jeunes âgés de moins de 21 ans et ayant régulièrement fréquenté la classe de première scientifique au cours de l’année scolaire 2018-2019, a vu la participation de 78 élèves de 25 lycées dont 14 filles.



Sur un total de 78 candidats ayant participé au concours, cinq ont été distingués puis primés.



Le Jury, après avoir délibéré, a classé les candidats dont les noms suivent par ordre de mérite : il s’agit de MAHAMAT NGAGUEDI ERIC, du Lycée Saint Etienne avec une moyenne de 15/20, secondé par ABOUBAKAR ALI IBRAHIM du lycée IBNOU MAHADJIR avec une moyenne de 11,75/20. Le troisième prix revient à HAMID HAKI MAHAMAT ZENE du lycée IBNOU MAHADJIR avec une moyenne de 10,75/20 et le quatrième prix est attribué à MAHAMAT AWAD HISSEIN du LYCEE IBNOU CINA avec une moyenne de 10,50/20. Le cinquieme prix est décroché par BEBYABE GBEUHINBO ROLAND avec une moyenne de 10/20 du Lycée collège évangélique.



Les cinq vainqueurs ont obtenu des chèques de montants respectifs de 1.000.000 Francs CFA, 500.000 Francs CFA, 250.000 Francs CFA, 150.000 Francs CFA et 100.000 Francs CFA.



Officiant la cérémonie de remise des prix aux lauréats du prix en mathématiques, le conseiller à l’Enseignement supérieur du président tchadien, Hissein Massar Hissein a exprimé toute sa reconnaissance au nom du gouvernement au complexe Etoile Polaire pour avoir lancé cette initiative qui vise à donner de la dynamique aux sciences mathématiques à travers ce concours.



Selon lui, cette initiative d’organiser un concours national de mathématiques est à saluer. Il permet d’apporter une aide précieuse à l’État dans la recherche de l’excellence prônée le président de la République.



« Oui, les enjeux des mathématiques vont bien au-delà de leur simple application dans la vie quotidienne. Il est donc important de mettre aujourd’hui à travers ce concours national, les mathématiques à l’honneur », a souligné le conseiller à l’Enseignement supérieur du chef de l'Etat, Hissein Massar Hissein.



Le proviseur du complexe Etoile Polaire, Hiag Hiag Gustave a expliqué qu'en organisant ce concours, son établissement veut "envoyer un signal fort à tous les tchadiens qu’il ne laissera pas les mathématiques mourir au Tchad."



Selon lui, "il est de notre devoir de faire vivre les mathématiques car sans mathématiques, il n’y a pas de sciences. Sans sciences, pas de développement et sans développement, notre cher pays le Tchad, n’atteindra jamais l’émergence."



« Nous n’atteindrons pas nos objectifs sans le concours du Gouvernement. C’est la raison pour laquelle nous souhaiterions que vous soyez le porte-parole de tous les amoureux des mathématiques auprès du président de la République du Tchad », a-t-il ajouté.



Le proviseur a émis le souhait que l'ensemble des lauréats à ce concours national deviennent des docteurs en mathématiques afin qu’ils perpétuent les sciences.



Dès 2020, le Prix Gauss en mathématiques du lycée Etoile Polaire pourrait être ouvert à tous les élèves tchadiens des classes de seconde, première et terminale scientifique.



Les cinq lauréats du concours ont également obtenu des livres de mathématiques de la classe de terminale scientifique.



Le fondateur du complexe scolaire Etoile Polaire, le général Kellei Abdallah, initiateur de ce concours national en mathématiques, a également pris part à la cérémonie.