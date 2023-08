Tchad : des leaders formés sur la gouvernance au Mayo Kebbi Ouest

Droit de l’Homme Sans Frontière (DHSF), a Organisation non gouvernementale qui a pour objectifs de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, a lancé ce organise 07 août 2023 un atelier d’échange et de formation sur la citoyenneté relatif à la participation des jeunes et des femmes dans la gouvernance locale et nationale. Ils sont une trentaines d’hommes et femmes membres de la société civile et des partis politiques de la province du Mayo Kebbi Ouest qui pendant deux jours prendront part à ces travaux au centre Culturel Nicodème de Pala.



Le président national de Droit de l’Homme Sans Frontière (DHSF) Layibé Tourdjoumane dans son intervention a relevé que cette rencontre vise à contribuer à une participation citoyenne au processus électoral démocratique au Tchad. Pour lui, les échanges sont accentués sur la démocratie et les droits de l’homme, la citoyenneté et l’élection, le leadership associatif et politique et en enfin la technique de plaidoyer et communication.



Le 1er adjoint au maire de la commune de Pala Sadou Sadjo, ouvrant cet atelier d’échange et de formation sur la citoyenneté relatif à la participation des jeunes et des femmes dans la gouvernance locale et nationale, a apprécié la tenue de cette rencontre à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. Selon lui, cette initiative de Droit de l’Hommes Sans Frontières permettra de faire des populations des citoyens exemplaires. Sadou Sadjo a exhorté les participants à plus d’assiduité pour tirer les meilleures des connaissances afin de sortir grandi.



A noter qu’un atelier similaire basé sur le renforcement des capacités des leaders des jeunes et des femmes sur les processus électoraux et leur participation citoyenne à la gestion des choses publiques va se dérouler à Kélo dans la Tandjilé du 09 au 10 août prochain.