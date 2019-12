Tchad : des livrets de déontologie pour la gendarmerie et la garde nomade

Le Projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad a présenté vendredi deux livrets de déontologie destinés à la gendarmerie nationale et la garde nationale et nomade du Tchad. La cérémonie de remise des documents a eu lieu au sein de l'amphithéâtre de l'Ecole nationale d'administration à N'Djamena.



Ces documents de référence visent à renforcer le professionnalisme des deux corps sécuritaires et mettre fin aux abus et manquements afin de renforcer la cohésion avec la population.



"La sécurité constitue avant tout un service public, c'est une fonction essentielle de l'Etat qui a pour but premier d'assurer la stabilité générale et la protection des populations dans le strict respect des droits humains", a déclaré le chef de la délégation de l'Union européenne au Tchad, l'ambassadeur Bertrand Soret.



"Aucune violence, dérive, abus de la part des forces de sécurité intérieures n'est acceptable dans cette République. Le droit à la sécurité partout et pour tous est une exigence absolue avec laquelle personne ne doit transiger", a affirmé le chef d'état-major particulier du ministère délégué à la Présidence, en charge de la défense nationale et de la sécurité, général Gninguengar Mandjita.



Selon lui, "le ministre en charge de la sécurité demande de veiller à la stricte application des principes déontologiques liés à la vulgarisation des messages contenus dans ces présents guides".



Le Projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad, soutenu par l'Union européenne, vise entre autres à améliorer la gouvernance de la sécurité intérieure, les compétences des forces de sécurité intérieures, et les liens entre ces forces et la population.