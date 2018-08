Tchad : des logements sociaux dans chaque arrondissement

Dans le 5ème arrondissement municipal de N’Djaména, le chantier de construction des logements sociaux de Gredia a pris du retard mais suit son cours. Une entreprise marocaine est à pied d'oeuvre et pilote le projet colossal. A terme, 15.000 logements sociaux seront construits sur une superficie de 45 hectares par le promoteur immobilier marocain dans les différents arrondissements de la capitale. Le coût total de l'investissement est estimé à 82,6 milliards de Francs CFA, soit 1.500 logements et près de 8,3 milliards FCFA d'investissement par arrondissement.Le chef de l'Etat, Idriss Déby qui a récemment visité le chantier, a déploré deux choses : d'importants retards liés aux travaux et l'exiguïté des logements qui n’ont pas assez de cours. « Cela ne reflète pas le logement typiquement tchadien », a-t-il précisé. Il a demandé aux promoteurs de prendre en compte cet aspect.Pour cette phase initiale du projet, 725 villas de type F4 et 720 Villas F3 seront construites. Les logements prévoient, dans les deux cas, un salon, 4 chambres et une cuisine. Des espaces verts et des terrains de sport seront également aménagés.A l'occasion de la célébration de la fête du Trône, l'Ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja a plaidé pour un renforcement de la coopération économique avec le Tchad à travers le secteur privé . Selon Abdellatif Erroja, la consolidation de la coopération entre le Tchad et le Maroc ne peut atteindre les objectifs escomptés sans l’implication, l’accompagnement et le soutien du secteur privé des deux pays, qui doit contribuer au développement et à la prospérité de deux peuples.