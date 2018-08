Le Maroc plaide pour le renforcement de sa coopération économique avec le Tchad à travers le secteur privé

L’Ambassade du Maroc au Tchad a célébré ce vendredi 30 juillet 2018, au Hilton Hôtel, le 19ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au trône de ses Glorieux Ancêtres.



Etaient présents le secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, Mme. Achta Saleh Damane, des représentants des organismes internationaux et des corps diplomatiques, des officiels tchadiens et d’autres invités de marque.



La célébration de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI représente une occasion pour renouveler l’attachement du peuple Marocain au pacte d’allégeance et aux liens profonds et multiséculaires avec ses souverains. Elle reflète également l’histoire ancestrale du Maroc et la place particulière qu’occupe l’institution monarchique dans la mémoire collective et dans les cœurs de Marocains.



L’accession au trône du Roi Mohammed VI offre une occasion de faire le bilan de ses progrès réalisés sur la voie du développement, de la prospérité et de l’ancrage de la démocratie et de l’Etat de droit, qui ont permis au Maroc de mettre en place une expérience pionnière dans son espace régional et continental.



L’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja a indiqué que la politique d’ouverture, conduite avec détermination par le Roi Mohammed VI place le continent africain au cœur de la politique étrangère du Royaume. Il a expliqué que le Maroc mène une politique qui œuvre pour le raffermissement des relations avec les pays africains, au niveau bilatéral et collectif, tout en soutenant la réforme des institutions panafricaines.



Selon lui, le Maroc a, ainsi, fait de l’intégration africaine une priorité qui se décline en vision politique et propositions économiques à travers une mise en synergie des actions bilatérales, sous-régionales et continentales. Il a fait la genèse de cette politique d’intégration économique et politique sur le continent qui s’articule entre autres autour du lancement du projet de Gazoduc Maroc-Nigeria, la réalisation des structures de production d’engrais, les investissements dans plusieurs domaines, le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle en janvier 2017 et l’élection du Maroc au conseil de paix et de sécurité de l’UA en janvier 2018 afin de contribuer à la consolidation de la paix, au développement et à la prospérité de l’Afrique.



L’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja a rappelé que le peuple marocain et le peuple tchadien sont unis par des liens historiques et séculaires, basés sur des relations humaines et qui se partagent un héritage communs spirituel et culturel. D’après lui, marquées par des concertations périodiques, les relations politiques entre le Royaume du Maroc et la République du Tchad sont excellentes. Cependant, déplore-t-il, la coopération entre les deux pays reste en deçà de leurs potentialités et de la qualité des rapports multidimensionnels qui lient les deux peuples.