Tchad : des lycéennes de N'Djamena prêtes à relever le défi de l'art oratoire féminin

Dans son discours, le président du comité d'organisation, Jean Vincent De Dieu, a souligné que compte tenu de leur poids démographique, les femmes contribuent de manière durable, concrète et incontestable au développement du pays. La recherche de l'excellence quotidienne est un leitmotiv et un levier indispensable pour la valorisation des jeunes filles.



Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) et de la Journée Internationale de la Femme (JIF), l'association prévoit d'organiser un concours d'art oratoire pour les jeunes lycéennes des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena.



L'objectif général de ce concours est de permettre aux jeunes filles de maîtriser la prise de parole et le plaidoyer sur différentes thématiques devant un public.



Les participantes seront invitées à débattre sur des sujets tels que l'exode rural, le mariage précoce, les violences basées sur le genre, la cohabitation pacifique, la scolarisation des filles, l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes, l'entrepreneuriat féminin, le rôle de la femme dans l'éducation et la santé de reproduction, ainsi que le bien-être de la jeune fille.