Tchad : des maisons englouties et des sinistrés à Ati suite à la crue du fleuve Batha

Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, et le maire 1er adjoint Assoudi, accompagnés par la Commission de gestion de crise et de catastrophe de la ville d'Ati, ont effectué mardi une descente sur la zone d'inondation du fleuve Batha pour constater de visu la situation critique dans laquelle vivent les personnes déplacées.



L'espace ONSA, Ngardjana centre, Ngardjana Dilema, et le quartier Goz-Beida de la ville d'Ati ont constitué les étapes successives de la visite du maire de la ville d'Ati et son équipe, après avoir constaté un taux de sinistrés multiplié par deux voire trois.



Face à cette situation, le maire de la ville d'Ati Abakar Moussa Kaïdallah lance un appel à l'endroit du Gouvernement, aux ONG nationales et internationales, à la Fondation Grand Coeur, aux humanitaires et aux personnes de bonnes volontés afin de venir au secours de cette population qui se trouve en ce moment dans l'eau, en plus des hectares de terre engloutis par la crue du fleuve.