Tchad : des malfrats "extrêmement dangereux" appréhendés au Salamat

Ils sont 5 présumés malfaiteurs à être présentés à la presse locale au cours d'une cérémonie organisée au gouvernorat du Salamat en présence des autorités administratives, responsables des forces de défense et de sécurité ainsi que des chefs traditionnels.



Selon les explications des éléments de sécurité qui ont mené l'opération ayant abouti au démantèlement du réseau, ces malfaiteurs sont extrêmement dangereux et sèment le désordre dans la zone. Ils ont d'autres complices en fuite, mais ceux arrêtés avaient en leur possession, 4 armes de guerre, des dizaines de munitions et deux motos récemment emportées. Ils possédaient même des paires de tenue militaire dont la provenance n'est pas connue.



L'adjoint au Commandant de la zone de défense nº10, le colonel Roubi Tourkouni, invite les citoyens à contribuer activement à la cohabitation pacifique en dénonçant les ennemis de la paix qui sont au sein des communautés.



Intervenant à son tour, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a félicité les éléments des forces de défense et de sécurité pour ce résultat qui mérite un encouragement. Par la même occasion il a exhorté les autorités traditionnelles à multiplier les efforts en faveur de la paix, par la sensibilisation des communautés, pour que les armes détenues par la population soient remises aux autorités.