Tchad : des manifestations pluvieuses et orageuses annoncées dans plusieurs provinces (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne publié par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), au cours de la matinée du mardi 24 septembre 2024, l’atmosphère a été menacée par des systèmes orageux dans presque toute l’étendue nationale.



Dans l’après-midi, des manifestations pluvieuses et orageuses parsemées intéresseront probablement le Nord-Est, le Sila, le Salamat, la Tandjilé, le Moyen-Chari, les deux Mayo-Kebbi, le Lac, le Hadjer-Lamis, notamment la ville de Ndjamena et ses environs. Le Front-Intertropical (FIT) se situe en moyenne autour du 16ème degré de Latitude Nord suivant l’axe : Dira_Kouba_Amdjarass.



Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches sont de secteur Nord-Est au Nord, de l’Ouest à Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives de 20 km/h au Nord, 12 km/h au Centre et de 06 km/h au Sud.



Les hauteurs de pluie du 23 septembre 2024 : Bongor : 5.4mm, Laï: 5.2mm, Pala: 4.3mm, Amtiman: 4.5mm, Baro: 20.4mm, Mangalmé:36.0mm, Bitkine:3.8mm, Djeddah:1.2mm, Massakory:3.4mm, Gounou Gaya:10.0mm, Binder:16.6mm, Don Manga:25.8mm, Boumou:26.8mm, Déli:8.4mm, Goz-Beida: 25.6mm.



Evolution du temps pour la nuit et la journée du 25 Septembre 2024

Durant la nuit et la matinée de demain, des phénomènes pluvio-orageux plus ou moins organisés probables, se produiront sur les deux Logone, la Tandjilé, le Moyen-Chari, les deux Mayo-Kebbi, le Sila, une partie du Guéra, le Chari-Baguirmi, ainsi que la ville de Ndjamena et ses alentours.



Le Front-Intertropical (FIT) ondulera entre le 17ème degré et le 15ème degré de Latitude Nord suivant l’axe : Siltou_Ouadi-Achim_Iriba . Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches seront de secteur Nord-Est au Nord, de Sud-Ouest au Centre et au Sud du pays, avec des vitesses moyennes respectives de 26 km/h au Nord, 10 km/h au Centre et de 08 km/h au Sud.



Les températures maximales prévues à 12:00TU (13:00 heure locale) pour la journée du 25 septembre 2024 seront en hausse de 1 à 3°C par rapport à celles d’aujourd’hui pour la plus part des villes du pays.



Ainsi, la ville la plus chaude sera toujours Faya avec un pic de 41°C. Tandis qu’à N’Djamena, Massakory, Amdjarass, Abéché, il fera 33° C. Enfin, il fera 28°C à Sarh, Doba à 12 :00 TU (13:00 heure locale).