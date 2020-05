Tchad : des masques distribués aux couches vulnérables à N'Djamena

La plateforme Tchad D'abord a poursuivi dimanche son opération de distribution de masques aux personnes vulnérables, dans le 9ème arrondissement de N'Djamena.



À l'entame de l'opération, une visite inattendue a eu lieu, celle du ministre de la Santé publique. Pr. Mahamoud Youssouf Khayal était de passage à bord de son véhicule lorsqu'il a aperçu le rassemblement. Le ministre s'est arrêté et a pris part à la distribution.



Le coordonnateur de la plateforme Tchad D'abord, Mahamat Saleh Moussa, a fait part de sa surprise et s'en est félicité. "Comme vous le savez, on a distribué dans toute la commune de N'Djamena et nous ne nous arrêtons pas seulement à N'Djamena. Nous allons continuer dans toutes les grandes régions du Tchad", a-t-il dit.



"Les gens ne respectent pas les mesures barrières. C'est pour cela qu'à chaque fois, on sensibilise la population. Il ne suffit pas seulement de leur donner des masques", a expliqué Mahamat Saleh Moussa.



En tant que citoyen et à titre personnel, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a décidé d'apporter son soutien à la plateforme en offrant 1000 masques destinés à la distribution. Il s'est réjouit de cette initiative et a évoqué un possible partenariat.



Au total, plus de 8000 masques ont été distribués dans le cadre de l'opération globale.