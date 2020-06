Tchad : des matériels agricoles, de pêche et des intrants remis à des groupements à Guitté

Hadjer Lamis - Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a remis vendredi, à Guitté, des matériels agricoles, de pêche et des intrants aux groupements.



Selon le chef de mission, par ailleurs coordonnateur du PNUD, Charles Nach Mback, l'objectif vise à accroître les moyens de subsistance, de relance économique et à construire des structures éducatives, sécuritaires et sanitaires dans les zones du projet cible, à savoir le Lac et le Hadjer-lamis.



Pour Charles Nach Mback, le PNUD vient par ce geste contribuer à la stabilisation et au développement des communautés dans les zones exposées parmi lesquelles la localité de Guité dans le Hadjer-Lamis, afin de parvenir à une sécurité définitive et un développement durable.



Les intrants, les matériels agricoles et de pêche destinés aux groupements font parti du projet de stabilisation pour le bassin du Lac Tchad, a indiqué le coordonnateur. Il a ajouté le PNUD entend par ce geste appuyer le gouvernement tchadien dans l'exécution de son plan de développement.



Réceptionnant ces matériels, le représentant du sous-préfet de Mani, Deffou Assoura, a remercié le PNUD pour son soutien à la population de sa circonscription. Pour lui, obtenir un tel soutien en cette période de pandémie est une opportunité pour les producteurs locaux afin d'aborder la campagne agricole.



Ces matériels sont composés d'intrants, matériels agricoles et de pêche, moulins, décortiqueuses, lots de hameçons et plusieurs variétés de semences.



Au cours de cette cérémonie, 50 dispositifs de lavage de mains et 500 masques de protection ont été remis aux bénéficiaires.



Après cette remise, les responsables du PNUD, les bénéficiaires et les autorités se sont rendus sur les sites approuvés par le projet pour la construction, parmi lesquels le marché et le comité de vigilance.