Tchad : des matériels agricoles offerts à des groupements du Guéra

Une mission du ministère de l'Agriculture, conduite par le responsable du projet de construction des micros-barrages, se trouve à Mongo, province du Guéra, depuis ce 7 octobre 2022. Elle a organisé une cérémonie de remise des matériels agricoles aux groupements des villages Kole, Bankokotch et Klimti.



L'objectif de cette mission est d'intervenir aux cotés des groupements afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Cela peut contribuer au développement socio-économique de la province en général et des groupements en particulier.