Tchad : des membres d’un groupe d’auto-défense regagnent la légalité à l’Est

Le gouverneur de la province du Ouaddaï le général Bachar Ali Souleymane a visité ce 22 février 2024, au centre d'instruction militaire d'Abéché, les éléments du groupe d'auto-défense dénommé "Wangara" en route vers le centre d'instruction militaire de Faya, pour une formation militaire, rapporte le service de communication du gouvernorat sur sa page Facebook.



Le groupe d'auto-défense Wangara, qui est actif dans les différents cantons de la province, a pris la sage décision de revenir à la légalité et rejoindre le processus de transition, suite au dialogue national inclusive et souvenir dans l'intérêt supérieur de la nation tchadienne. Le groupe a présenté 500 de ses membres pour une formation militaire.



La visite du gouverneur de la province du Ouaddaï à ces derniers vise à les remercier pour avoir accepté de regagner la légalité et d'être insérés dans le rang de l'armée nationale tchadienne. A cette occasion, le gouverneur de la province du Ouaddaï a salué l'initiative du groupe et exhorté ces derniers à serrer la ceinture pour une bonne formation militaire.



Au retour du centre d'instruction militaire d'Abéché, sis à Kaoune dans le 7ème arrondissement municipale, la délégation du gouverneur à fait escale dans le site de la société Amane Gaz, où elle a discuté avec les responsables de cette société qui fournit du gaz butane dans le Ouaddaï, sur les problèmes rencontrés en matière de livraison.



Enfin, la délégation a recueilli les doléances de quelques clients rencontrés sur les lieux.