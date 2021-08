Tchad : des membres de la sous-CENI du Mayo Kebbi Est refusent de remettre les urnes

À travers une note de service, la CENI nationale ordonne de remettre les urnes à l’administration provinciale pour être acheminées à la direction centrale de N'Djamena.



Ils accusent sept mois d’arriérés de leurs indemnités et ont gardé le silence avec l’espoir de percevoir leur dû lorsque la CENI viendra récupérer les urnes. Leur attente semble ne pas avoir été prise en compte car on leur demande de restituer d'abord les matériels avant d’être situés sur le paiement de leurs indemnités.



Emmanuel Koumadei Ababa, membre de la sous-CENI départementale du Mayo-Boneye, trouve injuste qu’on les traite comme des moins que rien alors que les membres de la CENI nationale continuent de percevoir mensuellement leur salaire avec les avantages qui vont avec.



La Sous-CENI communale tient le même langage par la voix de son président, Labah Djarsia. Pour lui, ce n’est pas normal que la sous-CENI provinciale joue le jeu de la CENI nationale car le local dans lequel les matériels sont gardés n’a pas été payé, en plus des sept mois d'indemnités impayés. "Ils ont travaillé durement pendant cette période donc tant qu’on ne leur donne pas leurs indemnités, ils garderont ces matériels", vocifère Labah Djarsia.