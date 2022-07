Tchad : des membres du CNT sensibilisent sur la paix au Kanem

En bref. Des membres du Conseil national de transition (CNT) sont à Mao, dans la province du Kanem. Ils ont animé ce 11 juillet un meeting de sensibilisation sur la paix à Mao.



Le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Djadda Kampard, la conseillère à la Présidence de la République, Manara Adam Idriss et trois membres du CNT Doki Warou, Koubra Choukou Soultani et Achta Mahamat Nour étaient présents.