Tchad : des membres du gouvernement face aux questions d'actualité à l'Assemblée

Quatre membres du Gouvernement étaient ce lundi à l'Assemblée nationale pour une séance de questions d'actualité. Celle-ci qui est une première aura lieu "une fois par mois pour une durée de 2 heures de temps maximum", selon le secrétariat général du Gouvernement.



Cette première séance a été consacrée à la pandémie de Covid-19. Elle a eu lieu en présence de la ministre secrétaire générale du Gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, le ministre des Finances et du Budget, et quelques députés.



La séance a été présidé par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi.



"Nous travaillons d'arrache pied pour satisfaire à 100% les engagements pris par le chef de l'Etat. Ces engagements sont très indiqués pour donner du pouvoir d'achat et du mou à nos populations et à nos entreprises", a déclaré le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin qui a été interrogé sur les mesures d'accompagnement face à la pandémie de Covid-19 et les conséquences de la chute des prix du pétrole.



Le ministre de la Communication, Oumar Yaya Hissein, a évoqué la stratégie mise en place par son département pour informer les citoyens, notamment dans les zones reculées.



Pour sa part, le ministre en charge des infrastructures, Abderahmane Mahamat Moukhtar, a répondu à des inquiétudes sur l'interdiction des trafics aériens et routiers.