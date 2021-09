Tchad : des mémorisateurs du Coran reçoivent leur parchemin au Sila

L'Institut pour la mémorisation du Saint Coran et la langue arabe (KALWAT OUBEY IBNI KA AB) a organisé la sortie de sa première promotion de six mémorisateurs du livre saint de l'islam. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à Goz Beida, en présence du préfet du département de kimiti, Adoum Hassan Fouda.



Après quatre ans de formation, une vague de six élèves dont cinq garçons et une fille est parvenue à mémoriser les 114 sourates du saint Coran. La cérémonie a été organisé en l'honneur des désormais "Goni", c'est ainsi qu'est appelé celui qui a mémorisé le saint Coran.



Le président de l’Institut, Cheikh Abdarhaman Mahamat, s’est félicité de la mobilisation pour la cérémonie honorifique.



Dans son discours, le président du Conseil des affaires islamiques de la province de Sila, Cheikh Ahmat Bouchard Djaddi, a rendu grâce à Dieu d'avoir permis à ces jeunes d'être partis ses élus.



L'imam a rendu aussi un vibrant hommage à ceux qui ont consenti des efforts nuit et jour afin d'aboutir à cette noble mission divine.



À l'endroit des parents des apprenants, l’imam a exhorté à multiplier les efforts pour une bonne réussite de leurs progénitures. Il a encouragé et félicité le corps enseignant pour avoir élaboré une formation de qualité.



Dans son allocution, le préfet du département de Kimiti, Adoum Hassan Fouda, a exhorté la population à prêcher la cohabitation pacifique, la cohésion et le brassage, tout en véhiculant les messages de paix.