Tchad : des mesures annoncées au cours d’une réunion de sécurité au Ouaddaï

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Soulayman, a dirigé ce 21 novembre à sa résidence, la réunion hebdomadaire de sécurité. C'était en présence des responsables en charge de la sécurité de son ressort de commandement.



Cette réunion est consacrée au bilan d'un mois de rencontres relatives à la sécurité de la province. Il ressort de cette rencontre que la situation sécuritaire dans le Ouaddaï est sous contrôle.



Pour le gouverneur, la question des éleveurs et agriculteurs présente une situation stable pour le moment. Car toutes les forces de l'ordre et de sécurité ont pris leurs dispositions, afin d'éviter tout problème lié aux conflits inter communautaires. Bachar Ali Soulayman a précisé que ces derniers temps, au niveau de la zone d´Abkhouta et d´Abdoud, quelques bandits de grand chemin opèrent dans ces localités.



Mais toutefois, il rassure que toutes les dispositions sont prises pour que ces coupeurs de routes soient traqués. Le gouverneur a signifié aussi qu'une femme de nationalité soudanaise a été retrouvée morte à son domicile, dans la nuit du 19 novembre 2022. Cependant, il a instruit le procureur de la République, le délégué sanitaire et les autres éléments de sécurité pour une enquête, afin de déterminer la cause réelle de son décès.



Au sortir de cette rencontre, trois postes de sécurité ont été créés, respectivement dans la zone d´Abkhouta, au parc d´Adré et celui de Biltine. Un dispositif mixte d'éléments de sécurité sera déployé dans ces postes.