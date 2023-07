Tchad : des mesures concrètes proposées lors d'une réunion ministérielle pour améliorer la gestion foncière

Le 14 juillet 2023, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Mahamat Assileck Halata, et le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin, accompagnés de leurs équipes respectives, se sont réunis pour discuter des problèmes persistants liés aux dossiers cadastraux et fonciers. L'objectif de cette réunion était de renforcer la synergie entre les deux services et de trouver des solutions aux défis rencontrés dans la gestion de ces dossiers, informe le ministère de l’Aménagement du territoire.



Lors de la rencontre, les équipes ministérielles ont identifié plusieurs obstacles, tels que la duplication des informations, les retards dans la mise à jour des registres fonciers, les litiges fonciers non résolus, et le manque de coordination entre les ministères de l'Aménagement du Territoire et des Finances.



Les ministres ont souligné l'importance de résoudre ces problèmes afin de garantir une gestion transparente et efficace des terres et des propriétés. Ils ont exprimé leur volonté de renforcer la collaboration entre les deux ministères, en créant une synergie plus étroite et en améliorant la coordination des efforts dans le domaine foncier.



Pour remédier à ces défis, des mesures concrètes ont été proposées lors de la réunion. Cela comprend la mise en place d'un système de partage d'informations entre les services compétents, l'adoption de procédures claires pour la gestion des dossiers fonciers, et la formation d'une équipe de travail conjointe chargée de résoudre les litiges fonciers en suspens.



Les ministres se sont engagés à mettre en œuvre ces mesures rapidement, en tirant parti des ressources et des compétences des deux ministères. Ils ont également souligné l'importance d'une communication régulière et d'une coordination continue entre les équipes afin de résoudre les problèmes de manière proactive.