Tchad : des mesures pour garantir la disponibilité du carburant malgré l'arrêt de la raffinerie de Djarmaya

Le ministre a également rassuré les citoyens qu'il n'y aura pas de pénuries de carburant malgré les spéculations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il a expliqué que des centaines de citernes ont été importées et acheminées vers Ndjamena et Moundou, qui sont les deux centres de distribution pour le Tchad. Les villes seront normalement desservies pendant les quarante-cinq jours de l'arrêt de la raffinerie.



Le ministre a également annoncé que le prix du gazoil va passer de cinq cent quarante-huit francs à sept cent francs à la pompe, mais il a précisé que le prix officiel de l'essence reste à cinq cent dix-huit francs. Il a appelé les citoyens à signaler toute station qui vendrait l'essence à un prix supérieur à cinq cent dix-huit francs.



Djerassem Le Bemadjiel a appelé les médias à ne pas relayer de fausses informations et à éviter les propagandes entre les acteurs en cette période de crise. Il a également exhorté tous les acteurs du secteur de la distribution à respecter les décisions prises pour assurer une distribution équitable du carburant dans tout le pays.