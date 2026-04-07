Tchad : des mesures pour préserver la paix et la cohésion sociale au Sila

Le secrétaire général du département de Kimiti, Brahim Ahmat Abdelhakim, informe l'ensemble de la population des mesures de préservation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.
Ainsi, il est formellement interdit de confectionner, diffuser, relayer ou publier tout message ou vidéo à caractère ethnique. Cette mesure s'applique tant sur les réseaux sociaux qu'en dehors de ceux-ci. L'utilisation de couleurs spécifiques visant à désigner un « drapeau ethnique » est strictement interdite.
Ces pratiques sont identifiées comme des vecteurs de division, d'incitation à la haine et de tensions communautaires. Ces dispositions visent à prévenir toute forme de division sociale, haine ou stigmatisation entre les communautés, et instabilité sécuritaire dans le département.
Tout contrevenant à ces interdictions s'expose à des sanctions sévères conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment : des peines d'emprisonnement et une amendes financières. Les autorités administratives, sécuritaires et judiciaires ont reçu instruction de veiller strictement à l'application du présent communiqué.
Brahim Ahmat Abdelhakim appelle chaque citoyen à faire preuve de responsabilité, de retenue et de civisme afin de garantir la paix et la stabilité durable dans le département de Kimiti.
Ainsi, il est formellement interdit de confectionner, diffuser, relayer ou publier tout message ou vidéo à caractère ethnique. Cette mesure s'applique tant sur les réseaux sociaux qu'en dehors de ceux-ci. L'utilisation de couleurs spécifiques visant à désigner un « drapeau ethnique » est strictement interdite.
Ces pratiques sont identifiées comme des vecteurs de division, d'incitation à la haine et de tensions communautaires. Ces dispositions visent à prévenir toute forme de division sociale, haine ou stigmatisation entre les communautés, et instabilité sécuritaire dans le département.
Tout contrevenant à ces interdictions s'expose à des sanctions sévères conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment : des peines d'emprisonnement et une amendes financières. Les autorités administratives, sécuritaires et judiciaires ont reçu instruction de veiller strictement à l'application du présent communiqué.
Brahim Ahmat Abdelhakim appelle chaque citoyen à faire preuve de responsabilité, de retenue et de civisme afin de garantir la paix et la stabilité durable dans le département de Kimiti.