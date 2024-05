Tchad : des mesures rigoureuses en place pour l'élection présidentielle, assure l'ANGE

Il confirme que les matériels de vote ont été déployés à travers le pays et dans les représentations diplomatiques et consulaires tchadiennes.En plus des préparatifs logistiques, des mesures sécuritaires sont en place pour protéger les 26 446 bureaux de vote.



L'ANGE, agissant en tant qu'organe indépendant, vise à organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Hassan a également mentionné que le filmage des procès-verbaux est interdit pour éviter les désordres, bien que les délégués de tous les candidats puissent assister à leur signature.



L’ANGE encourage tous les électeurs à voter massivement, rappelant que seul ceux inscrits sur les listes électorales et dans les bureaux de vote appropriés sont éligibles pour voter.