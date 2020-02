Tchad : des mesures sécuritaires fortes annoncées à N'Djamena

Le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Mahamat Abali Salah, a annoncé mercredi des mesures sécuritaires qui vont s'appliquer dans la capitale.



Il s'est exprimé lors d'une importante réunion sécuritaire, en présence de différents responsables de la Police, des services de sécurité et de la ville de N'Djamena.



Le ministre a annoncé l'interdiction de circulation des moto-taxis ("clando") à partir de 23 heures. Cette mesure entre en vigueur dès demain.



"Il a été décidé qu'à partir de demain, l'heure limite des clandos c'est 23 heures. Après 23 heures, il n'y a pas la circulation des clandomans à N'Djamena", selon le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah.



S'agissant des véhicules qui n'ont pas de plaques ou ont des véhicules teintés, "cette question a été évoquée plusieurs fois par la police et différentes commissions ont été mises en place. Moi, en tant que premier responsable, je dis à toute la population que toutes ces mesures sont prises dans son intérêt et pour sa sécurité", a souligné le ministre.



La question des mendiants dans la ville a été évoquée au cours de la rencontre. "Les services de sécurité ont été instruits pour qu'on ne voit plus de mendiants aux ronds-points. Ces pratiques créent de l'insécurité. Les mendiants, on ne les verra plus aux ronds-points", a affirmé le ministre.



La population est invitée à collaborer étroitement avec les services de sécurité.