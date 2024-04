Tchad : des mesures sécuritaires renforcées pour une campagne électorale sécurisée

Mahamat Charfadine Margui a d'abord salué l'étroite collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité. Dans sa quête de maintien et de rétablissement de l'ordre public, le ministre a mis en place un ordre opérationnel qui établit les directives à suivre durant cette période électorale pour assurer qu'elle se déroule dans un climat serein et apaisé. Il a souligné l'importance de la neutralité et du respect des lois de la République.



Les objectifs fondamentaux exposés par Mahamat Charfadine Margui comprennent la surveillance électorale, la sécurité des bureaux de vote, la protection lors de la publication des résultats provisoires et définitifs jusqu'à l'investiture, ainsi que le maintien et le rétablissement de l'ordre public.



Le ministre a appelé les citoyens au respect strict des valeurs républicaines, des règles du jeu démocratique et du code de bonne conduite élaboré par l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE).