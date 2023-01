Tchad : des militants de la bonne gouvernance libérés au Chari-Baguirmi

La campagne de sensibilisation menée par M. Djibia et sa délégation visait à sensibiliser les habitants de la province sur les conséquences négatives de la mauvaise gestion des revenus pétroliers. Cependant, ils ont été arrêtés lors de leur campagne.



La libération de M. Djibia et sa délégation est un pas en avant pour la démocratie. Elle a été accueillie avec soulagement et démontre également l'importance de la liberté d'expression.



Il est à espérer que cette libération ouvre la voie à une meilleure communication et une meilleure transparence dans la gestion des revenus pétroliers de la province de Chari-Baguirmi, pour un développement durable et équitable de cette province.