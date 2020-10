Tchad : des militants du MPS offrent 4 véhicules à la CENI pour appuyer le recensement à l'Est

Soucieux de la réussite de l'opération de révision du fichier électoral dans le Ouaddaï, le Comité du MPS d'appui à la révision du fichier électoral a remis hier après-midi, à la CENI provinciale du Ouaddaï, quatre véhicules de marque Toyota pour l'appuyer dans sa mission.



À travers ce geste, le Comité du MPS d'appui à la révision du fichier électoral veut contribuer à la réussite de l'opération d'enrôlement dans la province, occasion pour le vice-président dudit comité, Chamana Ahmat Tadjadine, de relever que la remise de ces quatre véhicules dont le fonctionnement est aussi assuré par ce même Comité pour une période de douze (12) jours intervient après une réflexion et concertation des membres dudit Comité.



Chamana Ahmat Tadjadine d'ajouter que "ce geste traduit la volonté manifeste du Comité à œuvrer aux cotés de la CENI afin que cette opération connaisse un succès".



Réceptionnant les clés de ces véhicules d'appui, don du Comité des militants du MPS, le délégué de la CENI pour le Ouaddaï, Youssouf Abba Salah, s'est réjoui de ce don.



Pour Youssouf Abba Salah, "ces véhicules viennent à point nommé et contribueront sans nul doute à la réussite de l'opération". Il rassure les donateurs que "ces véhicules seront mis à la disposition des superviseurs et opérateurs afin de toucher la population aux confins de la province".