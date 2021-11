Tchad : des militants du parti Les Transformateurs victimes d'un colis piégé ?

Les deux hommes assurent avoir commandé uniquement des banderoles et tee-shirts pour un meeting prévu ce samedi 6 novembre.



"Nous ne savons pas par quel chemin ces trucs là ont été introduits. Ce que nous avons commandé, c'est les banderoles et les tee-shirts pour le meeting de demain (...) On devait réceptionner cela aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait. Les douaniers nous ont intercepté", a expliqué l'un des deux hommes.



Le directeur général des douanes et droits indirects, Mbaïssidara Marcelin, a indiqué que ses services "se doivent d'assurer la sécurité des populations" et "ne peuvent admettre que des produits prohibés entrent dans le territoire".



Par ailleurs, la direction des douanes informe que des munitions et armes ont été saisies le 4 novembre dans la zone frontalière de Koutéré, au Logone Oriental.