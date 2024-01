Tchad : des militants du parti RNDT-Le Réveil ont démissionné à N'Djamena

Selon lui, le dialogue a été remplacé par des concertations entre amis et l'intérêt général a été sacrifié pour des intérêts individuels. Il déplore l'indifférence du président du RNDT-Le Réveil et son équipe restreinte envers leurs partenaires et au sein même du parti. Il critique la gestion du parti, perçu comme une propriété privée.



Youssouf Idriss regrette que dans le parti, les opinions, même positives, ne soient pas valorisées ; que le directoire du parti soit ignoré ; que les structures ne soient que des façades ; que les militants soient réduits à de simples figurants ; que le débat ne soit pas encouragé sur les sujets vitaux du parti ; et que les décisions soient prises au sommet et imposées pour application. Il exprime sa solidarité avec les camarades qui n'ont pas encore pris la décision de démissionner mais qui subissent l'amertume au sein du parti.



Il appelle à une réflexion et à une action pour l'unité nationale et la refondation d'un Tchad épanoui et prospère, remerciant ceux qui ont soutenu leur démarche.



Abdel-Aziz Mahamat Tahir, conseiller de la sous-fédération du 8ème arrondissement, mentionne également sa frustration face à l'exclusivité du bureau et l'absence d'avantages pour les militants au sein du RNDT-Le Réveil.



Il est à noter que la démission concerne non seulement les militants du 8ème arrondissement, mais aussi ceux du 9ème arrondissement, en présence de leur coordinateur, ainsi que le coordinateur de l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR) du 7ème arrondissement avec ses militants.