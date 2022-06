Tchad : des milliers de candidats affrontent les épreuves du baccalauréat à Abéché

La première série d’épreuves écrites du baccalauréat session 2022 a été également lancée à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Plus de 4500 candidats et candidates toutes séries confondues composent dans les quatre centres retenus pour le compte du département de Ouara.



C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui qui a ouvert la première épreuve contenant la matière de français pour la série A Arabe, au centre n°1 logé au lycée national franco Arabe d’Abéché en présence du secrétaire général du rectorat de l’Académie de l’Est et du délégué provincial de l’éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï.