Tchad : des milliers de livres du Coran offerts à l'Est

Dans le cadre de ses activités de bienfaisance, l’Organisation humanitaire pour le développement social et sanitaire (OHDDS), en appui avec la Fondation humanitaire malaisienne Al Amal, a distribué du 13 au 14 mars 2020, 3 000 livres du Saint-Coran aux différents centres coraniques d’Abéché et d’autres institutions.



Les bénéficiaires de cette dotation sont entre autres : le Centre Alhoudybia, Centre Simar Aldjana, Centre Ousmane ben Affane, Centre Simara Aldjana, Centre Ibn Abbass, le Complexe Al hikma, le Centre d’alphabétisation des femmes et le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Ouaddaï.



Ce geste vise à encourager les jeunes dans la formation coranique et les connaissances en sciences islamiques.



La mission Malaisienne est composée de 5 membres. Elle est conduite par Zel-Kifl.



Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, Cheikh Abdoulaye Issakh Mouhadjir, s'est félicité de ce don qui va aider les apprenants à étudier aisément. Il a également imploré Dieu de combler les bienfaiteurs de sa riche bénédiction.



Le Coordonateur de l’OHDDS, Moumat Boukhari a exprimé sa reconnaissance à l’ONG sœur Malaisienne qui a fourni les livres. Il a imploré Allah de l’aider d’avantage pour faire plus au profit des apprenant du saint Coran.



L'interprète de la Fondation Amal de Malaisie, Abdel-Salam Oumar Mahamat, a indiqué qu'elle oeuvre dans le social et la bienfaisance dans plusieurs pays à travers le monde.



Le directeur du centre Abdoulaye Ibn Abbas, Cheikh Mahamat Tahir Ahmat, a remercié les donateurs pour leur appui qu'il a qualifié de louable et salutaire.



Pour sa part, le directeur du centre coranique Simaral-Djanna, Cheikh Saleh Abdel-rahim, a invité les organisatiosn et les hommes de bonne volonté à suivre l'exemple de cette fondation pour renforcer la formation coranique.



Le directeur du centre Al-Hikma, Cheikh mahamat Terab Mahamat, a souligné que son centre éprouve d'énormes difficultés liées aux infrastructures et à l'éclairage.