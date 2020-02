Tchad : des milliers de réfugiés soudanais délocalisés sur un site sécurisé à l'Est

11 000 réfugiés soudanais issus de 66 familles ont été recensés par le le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) à l'Est. Ils ont commencé à être délocalisés mercredi sur un nouveau site dans le village Moura, situé à 45km vers l'Est d'Abéché, dans la sous-préfecture d'Amlayouna.



Ces réfugiés ont fui les conflits intercommunautaires au Darfour.



Le HCR les a rapatriés dans le camp de Gaga avant de leur trouver un site.



Le sultan du Ouaddai Chérif Abdel-hadi Mahdi leur a donné un site pour accueillir ces réfugiés soudanais dans le village Moura.



Le représentant du chef de canton Mandjobok, Nimir Idriss, leur a souhaité la bienvenue. Il a ajouté que la population de Mandjobok est disposée à cohabiter avec eux puisqu'ils sont tous des frères liés par l'histoire et la géographie.



Le représentant des réfugiés soudanais, Mahamat Ahmat Mahamat a évoqué les circonstances dans lesquelles ils ont fui leur pays pour trouver refuge au Tchad. Il a remercié les autorités locales qui ont consenti des efforts pour les accueillir sur le sol tchadien et assurer leur sécurité.



Le sultan du Dar ouaddai Cherif Abdelhadi Madhi a dit que la province du Ouaddai est connue par son hospitalité légendaire, rappelant que toutes les couches sociales vivent en parfaite harmonie.



Il a réitéré sa disponibilité et demande à la population de soutenir les réfugiés, et de cohabiter afin de vivre ensemble.



Le chef de la sous-délégation HCR de Farchana, Abdou Mahaman Dango, a remercié le Tchad pour l'hospitalité qu'il accorde aux réfugiés soudanais.



Le gouverneur de la province du Ouaddai, Ramadan Erdebou, a rappelé aux réfugiés que le Tchad et le Soudan sont deux peuples frères liés par l'histoire et la géographie. Il a rassuré les réfugiés soudanais que le gouvernement tchadien veillera à la sécurité des personnes et des biens.



Le gouverneur a demandé aux réfugiés de ne pas couper les arbres et de préserver l'environnement. Il exhorte les réfugiés à respecter les principes de leur pays d'accueil afin de cohabiter avec les autochtones et vivre en harmonie.