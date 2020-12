Tchad : "des ministres du gouvernement actuel seront dans le gouvernement d'un président Transformateurs"

"Je dis aux tchadiens et aux tchadiennes, dans le Tchad transformé dont nous rêvons et pour lequel nous travaillons, il y a même des ministres du gouvernement actuel qui seront dans le gouvernement d'un président Transformateurs. Qu'est-ce qui va changer ? C'est justement la manière de gouverner et les moyens qui seront mis à disposition. Il s'agira de donner à chaque ministre un contrat de performance avec des indicateurs de performances qui vont permettre à ce ministre lui-même de choisir et de composer son équipe dans les règles liées à la diversité des talents, des compétences, etc".

"Aujourd'hui je peux vous le dire, il y a des ministres dont les directeurs de cabinet ou les chefs de service sont plus puissants qu'eux. Quand il y avait le Premier ministre, des ministres ne rendaient pas compte au Premier ministre. Aujourd'hui, vous avez des chefs de service qui ne rendent compte qu'au président de la République. Ça c'est la réalité".

Le président des Transformateurs Succes Masra a affirmé dimanche, sur les ondes de la radio "Réseau des citoyens", que "dans le Tchad transformé dont nous rêvons et pour lequel nous travaillons, il y a même des ministres du gouvernement actuel qui seront dans le gouvernement d'un président Transformateurs".À titre d'exemple, Succes Masra estime que le ministre de la Jeunesse et des Sports ou encore le ministre des Finances sont très compétents : "Le jeune ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est quelqu'un que je considère suffisamment compétent. Le ministre des Finances aussi, il est suffisamment compétent. Je peux vous en citer une liste qui n'aurait que besoin que des moyens de leur action. Ils n'ont pas ça aujourd'hui".Succes Masra propose que chaque membre du gouvernement ait un contrat de performance :Le leader des Transformateurs estime qu'aujourd'hui, des chefs de service sont plus puissants que des ministres car ils ne rendent compte qu'au chef de l'État :Succes Masra appelle à changer ces choses sans avoir besoin de s'opposer aux uns et aux autres, ni de violenter. "C'est une politique pour être efficace, avoir des résultats dans la vie des tchadiens".