Tchad : des ministres réagissent au tragique accident routier survenu près d'Oum-Hadjer

Le tragique accident routier qui a eu lieu à Oum-Hadjer, dans la nuit du 26 au 27 janvier, a choqué la nation entière.



En effet, plusieurs personnes ont perdu la vie, et de nombreux autres ont été gravement blessés. Le ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, a réagi à cet événement en adressant ses sincères condoléances aux familles des victimes et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



En réaction à cet accident, le ministre en charge des Affaires culturelles et du Tourisme, Abakar Rozzi Teguil, a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Dans une déclaration officielle, le président Mahamat Idriss Deby Itno a adressé ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



« C'est avec une grande tristesse, que j'ai appris ce matin, le tragique accident de circulation survenu ce 27 janvier 2023 sur la route d'Oumhadjer, ayant causé selon un bilan encore provisoire, 20 morts et une dizaine de blessés », a déclaré Deby. Il a également souligné l'importance de prendre des mesures efficaces pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent.



« Nous allons prendre des mesures fortes pour limiter au maximum ces tragédies répétitives », a-t-il déclaré. Cet accident dramatique rappelle l'importance de la sécurité routière et souligne la nécessité de mettre en place des mesures efficaces pour protéger les conducteurs et les passagers.



Les autorités locales et nationales travailleront ensemble pour assurer la sécurité des routes et pour éviter de tels accidents à l'avenir.