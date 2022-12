Tchad : des nids-de-poule colmatés avec des déchets plastiques

N’Djamena - Ce sont des nids-de-poule du rond-point du lycée féminin dans le 5ème arrondissement de la capitale qui sont colmatés par l'association Recyclage des déchets plastiques et innovation (RECYDEP-INNOV).



L'association comme l'indique la dénomination, recycle les déchets plastiques pour colmater les crevasses et nids-de-poule, d'où la dénomination de son tout premier projet "plastic road".



RECYDEP-INNOV, via ce projet veut "réduire les dépenses de l'État sans se substituer à lui" dans la réparation des routes urbaines, explique son président Hassan Alaguid Ibrahim Sofo. Elle étendra l'opération à toutes les autres communes de N'Djaména.