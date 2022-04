Tchad : des nominations à la Direction générale des renseignements

Le ministre de la Sécurité publique et l’Immigration, Idriss Dokony Adiker a signé le 04 mars dernier, un arrêté portant nomination à certains postes de responsabilité, à la Direction générale des renseignements et d’investigations.



C’est finalement une dizaine de provinces qui sont concernées par ces importants textes, au niveau des secteurs et des brigades de surveillance.



Il s’agit des provinces de Ndjamena, Bahr El-Gazal, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi-Est, Ennedi-Ouest, Hadjer Lamis, Kanem, Sila, Tibesti et Wadi-Fira.