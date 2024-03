Tchad : des nominations au ministère des Télécommunications

Par décret N°0193/PT/PM/MTEN/2024 du 06 mars 2024, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère des Télécommunications et de l'Economie numérique :



-Inspection générale

Inspectrice générale : Mme Arafa Adoum Hamat en remplacement de Madame Elise Goldoum, appelée à d'autres fonctions. Inspecteur général adjoint : Monsieur Youssouf Mahamat Adawi en remplacement de Dr. Mahamat Kebbir Moustapha, appelé à d'autres fonctions.

Inspecteur technique chargé des communications électroniques : Monsieur Hissein Haissou, maintenu.

Inspectrice technique chargée des activités postales : Madame Rakhie Tchalet, maintenue.

Inspectrice technique chargée du service universel : Madame Ida Konogo, maintenue.



-Secrétariat général

Secrétaire général : Monsieur Hissein Brahim Abdelkerim, maintenu.

Secrétaire général adjoint : Monsieur Mubarak Abakar Rubo en remplacement de Monsieur Djerabe Ndjekoundade, appelé à d'autres fonctions.



-Direction des ressources humaines et du matériel

Directeur : Monsieur Mahamat Saleh Bachar en remplacement de Monsieur Adoum Mahamat Taher, appelé à d'autres fonctions.



-Direction des affaires juridiques et du contentieux

Directrice : Mme Fatime Zahia Aboubakar, maintenue.



-Direction du partenariat et de la coopération

Directeur : Monsieur Faradj Mahamat DJIDDA en remplacement de Monsieur Nassour Ali Lol, appelé à d'autres fonctions.



-Direction générale des communications électroniques et de l'économie numérique

Directeur général : Monsieur Hamit Djeroua, maintenu.



-Direction des communications électroniques

Directeur : Monsieur Djikolmbaibet Kennedy, maintenu.



-Direction de l'économie numérique

Directeur : Monsieur Outman Djidda Moussa Outman en remplacement de Monsieur Ahmat Moussa Abdoulaye, appelé à d'autres fonctions.



-Direction générale de la poste et de l'inclusion financière

Directeur général : Monsieur Djelardje Mbaikula en remplacement de Monsieur Abdelsalam Saleh appelé à d'autres fonctions.



-Direction des activités postales

Directeur : Monsieur Mongarmadji Ngarbaroum en remplacement de Madame Bedoume Nee Moyombaye Celestine, appelée à d'autres fonctions.



-Direction de l'inclusion financière

Directrice : Madame Hababa Amadou Ibrahim en remplacement de Monsieur Mahamat Tahir Zene, appelé à d'autres fonctions.



-Direction générale des études et de la planification

Directeur Général : Monsieur Konodji Guelengar Roland, maintenu.



-Direction des études, de la planification et des statistiques

Directeur : M. Le Madang Bignero en remplacement de M. Mahamat Nour Abdoulaye, appelé à d'autres fonctions.



-Direction du suivi et de l'évaluation

Directeur : Monsieur Babikir Albakhir Ahmed, maintenu.



-Direction de la veille technologique

Directrice : Madame Zarah Ahmed Siddick en remplacement de Monsieur Djimadoum Nadjinan, appelé à d'autres fonctions.



-Direction générale de la société des télécommunications du Tchad (SOTEL TCHAD)

Directeur général : Monsieur Youssouf Mahamat Saleh Annadif en remplacement de Monsieur Younoudjoum Clément, appelé à d'autres fonctions.

Directeur général adjoint : Monsieur Djibrillah Oumarou Djibrillah en remplacement de Monsieur Youssouf Mahamat Saleh Annadif, appelé à d'autres fonctions.



-Société Tchadienne des Postes et de l'Epargne (STPE)

Directeur général : Dr. Allah-Ridy Kone, poste vacant.

Directrice générale adjointe : Madame Elise Goldoum en remplacement de Monsieur Abba Zene Mayo, appelé à d'autres fonctions.