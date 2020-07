Tchad : des nouveaux greffiers installés au Tribunal de grande instance de Guereda

Il a exhorté au bon exercice des fonctions, conformément à la déontologie de la greffe et la bonne tenue de tout document, tout en leur souhaitant une cordiale bienvenue et une bonne carrière.



Le Président du Tribunal, Djeringa Mbaioremem, a invité les récipiendaires à prêter serment en ces termes : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et observer en toutes circonstances les devoirs qu'elles m'imposent."



Prenant acte de l'arrêté de nomination et des réquisitions du Procureur de la République près le TGI, le président a renvoyé les récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions respectives.



Les greffiers qui ont prêté serment sont Me Mahamat Ibrahim Youssouf, en qualité du greffier du Juge d'instruction, et Me Mahamat Zene Oumar Adikher, en qualité du greffier auprès de la Greffe.



La cérémonie a vu la présence de quelques personnes et des assesseurs.