Tchad : des nouveaux magistrats installés au Tribunal de grande instance de Laï

Le président du Tribunal de grande instance de Laï sortant, Dionhoudel Nestor a présidé ce 9 février à Laï, une audience solennelle d’installation des magistrats dudit tribunal. C’était en présence du secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar.



Il s’agit du magistrat Hisseine Markali Saleh, président du Tribunal de grande instance de Laï, Mahamat Adamou en qualité de juge au siège, et de Abdoulaye Issa Mahamat en qualité de juge de paix de Donomanga, qui ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions.



Ouvrant solennellement l’audience, le président du Tribunal sortant Dionhoudel Nestor, a tout d’abord salué la présence du secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, avant d’inviter le greffier en chef à faire la lecture du décret de nomination.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laï, Hisseine Barkaye Ahmat, a demandé aux nouveaux magistrats de faire preuve de probité, d'intégrité et d’impartialité afin de contribuer efficacement à l'instauration d'un Etat de droit.



Il leur a également demandé d'avoir une sérénité dans la rédaction des dossiers pour permettre à la justice de traiter les dossiers rapidement. La courtoisie et le respect doivent être de rigueur, dans leur lieu de travail.



Donnant acte à la lecture du décret de nomination par le greffier en chef et au procureur pour sa réquisition, le président du Tribunal sortant a renvoyé ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions. Le président du tribunal sortant Dionhoudel Nestor, lui, s’en va à Sarh comme conseiller à la Cour.