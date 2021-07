Tchad : des nouvelles cartes sécurisées pour les étudiants de l'Université de Doba

Le président de l’Université de Doba, Pr. Mbaïnaïbeye Jerôme, a présidé ce 8 juillet à Doba, la cérémonie de distribution des cartes d’étudiants sécurisées aux étudiants de ladite université.



La cérémonie a eu lieu en présence du personnel administratif, des enseignants-chercheurs et des étudiants. Ce sont plus de 5000 étudiants toutes filières confondues qui recevront ces cartes sécurisées pour lesquelles ils ont été enrôlés après avoir payer leurs frais d’inscription.



Dans une brève allocution, le président de l’Université de Doba a fait savoir aux étudiants que la carte est entièrement gratuite pour tout étudiant qui aurait fini de payer sa scolarité. Il a par ailleurs demandé à ces derniers d’en faire bon usage et de bien la conserver car, en cas de perte, l’étudiant sera obligé de débourser une somme de 2000 Fcfa pour le duplicata.



Pr. Mbaïnaïbeye Jerôme a enfin attiré l’attention des étudiants sur le caractère personnel de cette carte qui ne peut être utilisé que par le titulaire. Tout contrevenant s’exposera à des sanctions graves, a-t-il précisé.



Quelques étudiants rencontrés ont exprimé leur satisfaction pour ces nouvelles cartes qu’ils jugent plus pratiques et plus sécurisées, contrairement à celles des années précédentes. L’université de Doba a été créée en 2010.