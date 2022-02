TCHAD Tchad : des nouvelles indemnités pour les stages des étudiants des facultés de médecine

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Février 2022



A la suite d’un conseil d’administration du CHU de référence nationale, les indemnités sont fixées à 50.000 FCFA par rapport à l’importance du stage et les besoins qu’éprouvent les étudiants stagiaires.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul en sa qualité du président du conseil d’administration du Centre hospitalo-universitaire de référence nationale, a dirigé ce matin les assises dudit conseil. Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour, notamment l’adoption du procès-verbal du conseil de 2021, l’examen et l’adoption des rapports administratif et financier, des indemnités des étudiants des facultés de médecine en stage pratique, l’examen et l’adoption du budget et plan d’action de 2022 et les divers.



Dans son exposé, le directeur général du CHU la Reference Nationale, a fait mention des efforts constants fournis par le ministère, soutenu par les plus hautes autorités du pays, dans le but de permettre à cette institution, de répondre valablement aux sollicitations des populations. Le conseil a d’abord adopté l’ordre du jour puis le procès-verbal du conseil d’administration de l’année 2021.



Après analyses et échanges, les indemnités sont fixées à 50.000 FCFA par rapport à l’importance du stage et les besoins qu’éprouvent les étudiants stagiaires. Les autres documents ont fait l’objet des observations, suggestions et propositions de la part des membres du conseil d’administration, pour prendre en compte les besoins réels et performances des services de l’hôpital dans la prise en charge effective des patients, les innovations et les perspectives.



Au vu de toutes ces recommandations, et par souci de répondre aux préoccupations de l’institution, des usagers et du personnel, le ministre, président du conseil d’administration, a renvoyé l’adoption des rapports administratifs et financier de même que le budget et le plan d’action de l’an 2022 a une prochaine séance qui doit se tenir le 26 février courant. Les représentants des organisations des professionnelles de la santé, membres du conseil se sont appesantis sur la qualité des soins et la responsabilité des agents surtout les médecins, s’agissant du service de garde, qualifié de primordial par les intervenants qui ont souhaité que ceux qui n’obtempèrent pas aux principes de cette tâche puissent être sanctionnés.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a expliqué que gérer c’est prévoir et aucune défaillance de ce côté ne doit être acceptée. La confiance doit être réinstaurée entre les structures sanitaires et les usagers a souligné le ministre.



Les subventions allouées par l’Etat ont pour but ultime d’assurer et d’améliorer la qualité des soins et seul le rendement, la gestion rationnelle des ressources, l’exécution du plan d’action avec le budget établit, constituent des indices d’appréciation de la bonne gouvernance et du bon fonctionnement d’un hôpital a fait remarquer le ministre. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a indiqué qu’à chaque fois que la nécessité s’impose, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées pour recadrer les actions au profit des populations.





Dans la même rubrique : < > Tchad : des syndicalistes à l'école du savoir au Mayo Kebbi Ouest Tchad : Wakit Tamma se joint au sit-in du Parti Réformiste Tchad : Djidda Oumar promu conseiller spécial à la Présidence Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)