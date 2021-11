Tchad : des nouvelles manifestations à Faya Largeau, un général tente la médiation

Des jeunes et femmes sont descendus ce 22 novembre dans les rues de Faya pour réclamer le départ du gouverneur de la province de Borkou Ismat Issaak, accusé d'entretenir une mauvaise gestion de la province de Borkou.



Les éléments du GMIP ont tenté dans la matinée de déloger les manifestants de leur campement en faisant usage de gaz lacrymogène mais sans succès. Les boutiques et le marché principal de Faya Largeau demeurent fermés depuis le 18 novembre 2021 pour dénoncer dans un premier temps le rafle de véhicules.



Un général influent de l'armée tchadienne, dépêché par le CMT, a pu rencontrer les manifestants dans leur campement pour tenter de résoudre la crise qui paralyse la ville depuis pratiquement une semaine, selon des témoignages recueillis.



Les échanges entre le général de l'armée tchadienne et les manifestants se sont soldés par un échec et les manifestants réclament le départ pur et simple du gouverneur de la province de Borkou, Ismat Issaak.