Tchad : des officiers de la FMM distingués après une année de service contre Boko Haram

Ce 29 juillet 2024, lors de la cérémonie de décoration des médailles aux officiers nigérians, camerounais et tchadiens, qui ont terminé leur mission d'un an au service de la Force Mixte Multinationale (FMM) au QG de ladite commission, le représentant du contingent tchadien a prononcé une allocution marquante.



Le commandant Mahamat Nour Adam Bordeby a rappelé la fin de leur année de service au sein de la FMM, exprimant reconnaissance et admiration pour le travail accompli ensemble. Il a souligné que cette période a été marquée par des défis considérables et des accomplissements significatifs. "Nous avons relevé de nombreux défis pour combattre l'insécurité dans la région du lac Tchad et accompli d'importants progrès dans notre mission de maintien de la paix et de la sécurité," a-t-il déclaré.



Il a également évoqué les conditions souvent difficiles qui ont testé leur endurance morale et physique. Cependant, grâce à leur cohésion et leur détermination, ils ont su relever les défis avec professionnalisme. Leur mission s'est principalement concentrée sur la lutte contre Boko Haram, qui continue de menacer la stabilité de la zone. Malgré la complexité du terrain, avec plus de 25 000 km² de marécages et d'îles, ils ont réussi à perturber les activités de ce groupe armé et à protéger les populations à travers l'opération Lac Sanity II.



Le commandant Bordeby a souligné que leurs efforts conjoints ont permis de réduire la capacité opérationnelle de Boko Haram, bien que la menace persiste et nécessite une vigilance continue. Il a salué le dévouement et l'esprit de corps exemplaires des officiers, qui ont permis une collaboration harmonieuse entre les différentes composantes nationales, consolidant ainsi leurs acquis dans la lutte contre le terrorisme et l'insurrection.



Il a exprimé que l'expérience acquise lors de cette mission leur sera précieuse dans leurs futures missions. Il a encouragé ceux qui restent à poursuivre sur cette lancée, à renforcer leurs capacités et leur coopération pour atteindre leurs objectifs et apporter la stabilité dans leurs différentes régions.