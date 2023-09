Tchad : des officiers de sécurité formés sur les droits de l'Homme à Bongor

Ce 21 septembre 2023 à Bongor, a débuté un atelier de formation de deux jours, destiné aux officiers des forces de sécurité intérieure et de la police judiciaire, réunissant des participants venus des différents départements de la province ainsi que de Ndjamena.



L'atelier a pour thème, « Les droits de l'Homme et le maintien de l'ordre au Tchad », et est organisé par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'Homme, en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration, ainsi que le ministère de la Justice chargé des Droits humains.



Lors de l'ouverture, le chef de mission de la Force de Sécurité Intérieure Tchadienne, Achill Tiem, a exposé l'objectif de cette réunion, axé sur la surveillance de la situation des droits de l'Homme, dans la province du Mayo Kebbi-Est.



Il a encouragé les officiers des forces de sécurité intérieure et de la police judiciaire, à être attentifs aux enseignements dispensés par les facilitateurs. Le secrétaire général de la province, représentant le gouverneur du Mayo Kebbi-Est, Djingar Gaspard, a souligné dans son discours d'ouverture que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'une formation de base sur les droits de l'Homme.



La chef de mission les a encouragées à suivre attentivement les différentes thématiques abordées lors de l'atelier.



Enfin, il a également évoqué les défis liés aux droits de l'Homme au Tchad, en particulier dans la province du Mayo Kebbi-Est, en raison des conflits récurrents dans la région, et de la nécessité de maintenir la paix, tout en respectant les droits de l'homme.