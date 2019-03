Tchad : des officiers élevés à des grades supérieurs à titre exceptionnel

Au terme des décrets n° 327 et n° 329 du 27 mars 2019, les officiers supérieures des forces armées et de sécurité sont promus à des grades supérieurs à titre exceptionnel.



Les Colonels Daoud Béchir Gourda et Brahim Akchane Adoum sont élevés au rang et appellation de Général de Brigade.



Les Lieutenants Colonels Adam Abdelkérim Saboune et Idriss Amine Ahmat Idriss sont élevés au grade de Colonel.