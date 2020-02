Tchad : des officiers élevés et promus à des grades supérieurs (décret)

Le décret n°0037 du 3 février 2020 porte élévation au rang et appellation de Général de brigade aérienne, et promotion aux grades de Colonel d'aviation et de Lieutenant-colonel d'aviation, les officiers dont les noms suivent :



Colonel d'Aviation : Idriss Amine Ahmed



Sont promus au grade de Colonel d'aviation :

Lieutenant-colonel Yankim Guerdjeoubel Victor



Lieutenant-colonel d'aviation :

Capitaine Hassan Idriss Déby



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.