Tchad : des officiers supérieurs du groupement n°15 de la GNNT promus

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a présidé officiellement ce 5 novembre 2022, la cérémonie des officiers du Groupement n°15 de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), élevés aux grades supérieurs.



Les éléments des forces de défense et de sécurité de la zone de défense n°10 de la province du Salamat ont aussi bénéficié des récents avancements faits en faveur des soldats tchadiens. Ladite zone a bénéficié de plus de 75 grades dont 15 allant de capitaine à colonel. Ils ont été remis aux officiers supérieurs du groupement territorial n° 15 de la GNNT du Salamat.



Pour honorer les récipiendaires, le groupement n°15 a organisé une cérémonie au sein de son siège de commandement.



Dans son allocution, le commandant du groupement n°15 de la garde nationale et nomade du Tchad, le colonel Barkaï Koré Berdeye, a vivement remercié les plus hautes autorités du pays, à leur tête le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno pour ses actes louables en faveur des éléments des forces de défense et sécurité, de manière générale, et particulièrement ceux du groupement n°15.



Pour sa part, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, s’est réjoui de l’acte posé par les autorités de transition pour avoir pensé aux vaillants éléments des forces de défense et de sécurité, par l’avancement aux grades supérieurs. Il a présenté ses félicitations aux 15 bénéficiaires de la GNNT.



Par la suite, les officiers promus aux grades supérieurs ont reçus officiellement leurs galons.