Tchad : des opérations de pulvérisation à Abéché face au chikungunya

La maladie de chikungunya ("Kourngalé") sévit à Abéché. Elle ne "rôde" pour le moment que dans le chef-lieu du Ouaddaï, précise le délégué sanitaire provincial, Dr. Abdelmahamoud Chêne."On a pris des précautions", assure-t-il.D'après le délégué, "c'est une maladie qui n'est pas contagieuse mais qui est transmissible par les moustiques. On a commencé à pulvériser certains quartiers. La mairie a commencé, du point de vue prévention. Je crois le 1er arrondissement, hier ou aujourd'hui."Il ajoute que "cette opération va continuer jusqu'à la fin du mois."Du côté des équipes de santé et de La Croix Rouge, des opérations sont également en cours pour protéger la population.Mardi, le délégué sanitaire a indiqué qu'en quatre jours, entre le 14 et le 17 août 2020, au moins 605 cas ont été notifiés. Selon l'Institut Pasteur, le virus du chikungunya, transmis à l’homme par la piqûre du moustique tigre (Aedes albopictus) ou du moustique Aedes aegypti, provoque chez les patients des douleurs articulaires aiguës qui peuvent être persistantes. Les traitements existants sont uniquement symptomatiques.